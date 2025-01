2. Bundesliga heute: Braunschweig - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 18.01.2025 • 10:05 Uhr None empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Braunschweig steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn sie heute im heimischen Eintracht-Stadion auf den FC Schalke 04 treffen. Die historische Bilanz gegen die Königsblauen ist alles andere als positiv: Acht der letzten neun Pflichtspiele gingen verloren, darunter auch die beiden Begegnungen im vergangenen Jahr. Der einzige Lichtblick in dieser Serie war der 1:0-Heimsieg im August 2023. Für die Niedersachsen ist es eine Gelegenheit, diese Negativserie zu durchbrechen, doch die Vorzeichen stehen nicht gut.

Braunschweig - Schalke LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Eintracht Braunschweig muss heute ohne Christian Conteh auskommen, der am letzten Spieltag erstmals in seiner Zweitliga-Karriere vom Platz flog und gesperrt ist. Ohne Conteh konnte Braunschweig in dieser Saison nur einen Punkt aus sechs Spielen holen, was die Bedeutung seines Fehlens unterstreicht. Zudem stellt die Defensive der Löwen mit 36 Gegentoren nach 17 Spielen die schwächste der Liga, nur Regensburg kassierte mehr. Diese defensive Anfälligkeit könnte gegen die offensivstarken Schalker, die zuletzt in zwei Auswärtsspielen jeweils vier Tore erzielten, zum Problem werden.

Schalke 04: Offensivpower und Auswärtsstärke als Trumpf

Der FC Schalke 04 reist mit einer beeindruckenden Auswärtsbilanz nach Braunschweig. Die Königsblauen feierten zuletzt zwei Auswärtssiege in Folge, ein Erfolgserlebnis, das sie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr hatten. Besonders die Offensive um Kenan Karaman und Moussa Sylla ist in Topform. Karaman erzielte bereits zehn Saisontore, während Sylla mit drei Doppelpacks in dieser Saison glänzt. Beide Spieler sind in der Lage, die ohnehin anfällige Braunschweiger Defensive vor große Herausforderungen zu stellen.

Eintracht Braunschweig unter Druck: Abstiegsgespenst droht

Mit nur 13 Punkten aus 17 Spielen steht Eintracht Braunschweig unter immensem Druck. In der Vergangenheit bedeutete eine solch schwache Zwischenbilanz oft den Abstieg, wie in den Spielzeiten 2002/03 und 2006/07. Zudem ist Braunschweig seit vier Spielen ohne Torerfolg, was die Offensivprobleme der Mannschaft verdeutlicht. Gegen Schalke, das mit 33 Gegentoren ebenfalls nicht zu den defensivstärksten Teams gehört, müssen die Löwen dringend einen Weg finden, um ihre Torflaute zu beenden und wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sammeln.

Wird None gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird EBS gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: None gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: None gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.