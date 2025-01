2. Bundesliga heute: Fürth - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Die SpVgg Greuther Fürth geht mit einer positiven Bilanz in das heutige Duell gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die Franken blieben in den letzten drei Zweitliga-Begegnungen gegen die Pfälzer ungeschlagen und sammelten dabei sieben Punkte.

Besonders das Hinrunden-Duell bleibt in Erinnerung, als Fürth eine 2:0-Führung noch aus der Hand gab und sich mit einem 2:2 begnügen musste. Trotz dieser positiven Serie steht Fürth in der aktuellen Saison unter Druck, denn mit nur 20 Punkten aus 18 Partien erleben sie ihre geteilt zweitschwächste Zweitliga-Saison der 3-Punkte-Ära.

Fürths Defensive steht vor einer Herausforderung, denn mit 35 Gegentoren in dieser Saison weisen sie die dritthöchste Anzahl in der Liga auf. Der Ausfall von Simon Asta, der gesperrt fehlt, könnte die Situation verschärfen.

Ohne Asta in der Startelf konnte Fürth nur eines der letzten 14 Zweitliga-Spiele gewinnen. Dennoch schöpfen die Franken Hoffnung aus ihrer jüngsten Heimstärke: Erstmals in dieser Saison konnten sie zwei Heimspiele in Folge gewinnen, was ihnen mehr Punkte einbrachte als in den ersten sieben Heimspielen zusammen.