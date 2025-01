2. Bundesliga heute: Hamburg - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 18.01.2025 • 10:00 Uhr Der Hamburger SV empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der Hamburger SV geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Duell gegen den 1. FC Köln. In den letzten acht Pflichtspielen gegen die Geißböcke mussten die Rothosen nur eine Niederlage hinnehmen, die im Januar 2018 in der Bundesliga mit 0:2 zu Hause erfolgte. In der 2. Bundesliga ist der HSV gegen Köln sogar noch ungeschlagen, mit zwei Siegen und einem Unentschieden. Diese Serie wollen die Hamburger im heimischen Volksparkstadion fortsetzen, wo sie in dieser Saison noch keine Niederlage kassierten und saisonübergreifend seit elf Heimspielen ungeschlagen sind.

Besonderes Augenmerk wird auf Davie Selke liegen, der am letzten Spieltag mit seinen Saisontoren neun und zehn glänzte. Der Stürmer hat in dieser Saison bereits elf Treffer für den HSV erzielt, genauso viele wie in seiner gesamten Zeit beim 1. FC Köln. Besonders gefährlich ist Selke bei Kopfbällen, von denen er in der laufenden Spielzeit bereits sechs verwandeln konnte – ein Ligabestwert. Gegen seinen Ex-Klub möchte er seine beeindruckende Form bestätigen und weiter an seiner Torquote arbeiten.

1. FC Kölns starke Auswärtsform

Der 1. FC Köln reist mit einer beeindruckenden Serie von vier Auswärtssiegen in Folge ohne Gegentor nach Hamburg. Diese Leistung stellt einen neuen Vereinsrekord in der 2. Liga dar. Zudem sicherten sich die Kölner zum vierten Mal die Herbstmeisterschaft in der 2. Liga, was bisher immer mit einem Aufstieg endete. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart ist seit neun Pflichtspielen ungeschlagen und hat in jedem der letzten 22 Spiele getroffen, was die längste aktive Trefferserie in den deutschen Profiligen darstellt.

Offensivstarke Teams im Duell

Mit dem Hamburger SV und dem 1. FC Köln treffen die beiden Teams mit den meisten Expected Goals (xG) der Zweitliga-Saison aufeinander. Während der HSV seine zu erwartenden Tore um 6,8 übertraf und damit den drittbesten Wert der Liga stellt, blieben die Kölner vier Tore hinter ihren Erwartungen zurück – ligaweit der drittschwächste Wert. Dennoch wird es spannend zu sehen sein, wie die Offensivkräfte beider Mannschaften, darunter auch Kölns Linton Maina, der mit sieben Torvorlagen einer der besten Vorbereiter der Liga ist, die gegnerischen Abwehrreihen unter Druck setzen können.

