2. Bundesliga heute: Karlsruhe - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Fortuna Düsseldorf reist mit einer beeindruckenden Serie nach Karlsruhe. In den letzten elf Zweitliga-Duellen gegen den Karlsruher SC blieb die Fortuna ungeschlagen, was für die Gäste einen Vereinsrekord darstellt.

Diese Serie von sieben Siegen und vier Unentschieden ist die längste, die Düsseldorf gegen einen Gegner in der 2. Bundesliga vorweisen kann. Für den KSC hingegen droht ein neuer Negativrekord, sollte auch das zwölfte Aufeinandertreffen ohne Sieg enden. Die Badener haben bereits zwischen 1985 und 2003 elfmal in Folge gegen Alemannia Aachen nicht gewinnen können.

Fortuna-Trainer Daniel Thioune hat ebenfalls eine bemerkenswerte Bilanz gegen den Karlsruher SC vorzuweisen. In seinen bisherigen zehn Zweitliga-Duellen mit dem KSC blieb er ungeschlagen, was ihn in die Nähe eines besonderen Trainerrekords bringt.

In den letzten 19 Heimspielen in der 2. Bundesliga traf der KSC immer ins Schwarze, was die längste Tor-Serie der Badener seit 2005/06 darstellt. Besonders hervorzuheben ist die starke Chancenverwertung des KSC in dieser Saison, die mit 21 Prozent ligaweit führend ist.