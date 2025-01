2. Bundesliga heute: Lautern - Ulm LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 18.01.2025 • 10:00 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute den SSV Ulm 1846. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Kaiserslautern geht mit einer positiven Bilanz in das heutige Duell gegen den SSV Ulm 1846. In den bisherigen vier Aufeinandertreffen im Profifußball konnten die Roten Teufel drei Siege einfahren. Besonders in Erinnerung bleibt der 2:1-Auswärtssieg in der Hinrunde dieser Saison. Historisch gesehen hat Kaiserslautern auch im DFB-Pokal 1985 mit einem knappen 4:3-Sieg in Ulm triumphiert. Einzig in der Bundesliga-Saison 1999/00 mussten sie sich einmal mit 1:3 in Ulm geschlagen geben, konnten jedoch das Rückspiel mit einem deutlichen 6:2-Heimsieg für sich entscheiden.

Das Trainerduell zwischen Markus Anfang und Thomas Wörle verspricht eine interessante taktische Auseinandersetzung. Wörle konnte in seinen bisherigen drei Begegnungen mit Anfang keinen Sieg verbuchen, was ihn sicherlich zusätzlich motivieren wird. In der vergangenen Saison blieb Anfang mit Dynamo Dresden ungeschlagen gegen Ulm, was seine taktische Finesse unterstreicht. Auch in der aktuellen Zweitliga-Saison konnte er mit dem FCK bereits einen 2:1-Auswärtssieg gegen Ulm feiern. Für Wörle wird es darum gehen, diese Serie zu durchbrechen und seine Mannschaft optimal einzustellen.

Formkurve und Rückrundenstart

Der 1. FC Kaiserslautern startet mit gemischten Gefühlen in die Rückrunde. Nach zwei Niederlagen zum Ende des Jahres 2024 möchten die Roten Teufel nun wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Historisch gesehen hatten sie in der Rückrunde oft Schwierigkeiten, den Auftakt erfolgreich zu gestalten, was sich in den letzten Jahren jedoch verbessert hat. Der SSV Ulm hingegen kämpft mit einer Durststrecke von zehn sieglosen Spielen in der Liga, was die längste Serie aller Zweitligateams darstellt. Mit nur 14 Punkten aus 17 Spielen steht Ulm unter Druck, endlich wieder einen Dreier einzufahren.

Defensive Schwächen und Chancenverwertung

Beide Teams haben in dieser Saison ihre Probleme bei Standardsituationen offenbart. Kaiserslautern kassierte bereits elf Gegentreffer nach Standards, während Ulm 45% ihrer Gegentore auf diese Weise hinnehmen musste. Dennoch zeigt Ulm eine solide Defensivleistung, mit nur 20 Gegentoren insgesamt, und lässt ligaweit die wenigsten Schüsse aufs Tor zu. Der FCK wird versuchen, diese defensive Stabilität zu durchbrechen und seine Chancen effizient zu nutzen. Ulm hingegen wird darauf hoffen, die Schwächen der Lauterer bei Standards auszunutzen und so den Grundstein für einen möglichen Punktgewinn zu legen.

