2. Bundesliga heute: Münster - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Preußenstadion.

Am heutigen Samstag um 13:00 Uhr empfängt der SC Preußen Münster die SpVgg Greuther Fürth im Preußenstadion. Es ist erst das zweite Aufeinandertreffen der beiden Teams im Profifußball. Das Hinspiel am 1. Spieltag dieser Zweitliga-Saison endete mit einem 3:1-Sieg für die Fürther. Interessanterweise hat das Kleeblatt bisher gegen keinen aktuellen Zweitligisten seine ersten beiden Partien in der 2. Bundesliga gewonnen. Diese Statistik könnte den Gastgebern Mut machen, die nach einem durchwachsenen Saisonstart zuletzt stabiler auftraten.

Münster - Fürth LIVE im TV, Livestream, Ticker

Ein entscheidender Faktor für Preußen Münster könnte Joshua Mees sein. Der Offensivspieler erzielte vier der sieben Heimtore seines Teams in dieser Saison und ist besonders gegen die SpVgg Greuther Fürth erfolgreich. In der Vergangenheit traf Mees viermal gegen die Fürther und sammelte insgesamt sechs Scorerpunkte (vier Tore, zwei Vorlagen). Seine Leistung wird entscheidend sein, um die schwache Heimbilanz der Münsteraner, die erst einen Sieg im Preußenstadion feiern konnten, zu verbessern.

Fürth mit gemischten Gefühlen nach der Winterpause

Die SpVgg Greuther Fürth geht mit gemischten Gefühlen in das erste Spiel nach der Winterpause. Während sie in drei der letzten vier Zweitliga-Saisons das erste Spiel nach der Pause gewinnen konnten, mussten sie zuletzt eine herbe 0:5-Auswärtsniederlage beim Hamburger SV hinnehmen. Dennoch haben die Fürther in dieser Saison vier ihrer neun Auswärtspunkte bei Aufsteigern geholt, was ihnen Hoffnung für das Duell gegen Münster gibt. Die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger wird bestrebt sein, die Auswärtsbilanz weiter aufzupolieren.

Defensive Stabilität als Schlüssel zum Erfolg

Beide Teams haben in dieser Saison mit defensiven Herausforderungen zu kämpfen. Während der SC Preußen Münster mit 197 abgegebenen Schüssen den Ligatiefstwert hält, hat Greuther Fürth bereits 252 gegnerische Schüsse zugelassen. Zudem kassierte das Kleeblatt 33 Gegentore, was sie in der Defensivstatistik weit hinten platziert. Für beide Mannschaften wird es entscheidend sein, die defensive Stabilität zu erhöhen, um im Preußenstadion erfolgreich zu sein. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Pressing-Sequenzen gelegt, in denen beide Teams bisher nicht glänzen konnten.

