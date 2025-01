2. Bundesliga heute: Nürnberg - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 31.01.2025 • 15:30 Uhr Der 1. FC Nürnberg empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Nürnberg hat in den letzten Jahren gegen den SV Darmstadt 98 zu Hause wenig Grund zur Freude gehabt. In den letzten neun Pflichtspielen im Max-Morlock-Stadion konnten die Clubberer nur einen einzigen Sieg gegen die Lilien verbuchen, und zwar im April 2022 mit einem 3:1-Erfolg.

{ "placeholderType": "MREC" }

Besonders schmerzhaft war die letzte Heimniederlage im März 2023, als der Club erstmals ohne Torerfolg gegen Darmstadt blieb und mit 0:1 verlor. Diese Statistik dürfte den Gästen aus Hessen zusätzlichen Rückenwind verleihen, die darauf hoffen, ihre positive Bilanz in Nürnberg weiter auszubauen.

Nürnberg - Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Trotz der durchwachsenen Bilanz gegen Darmstadt zeigt sich der 1. FC Nürnberg in dieser Saison im heimischen Stadion stark. Seit sechs Heimspielen sind die Franken in der 2. Bundesliga ungeschlagen und könnten nun zum ersten Mal seit Februar/März 2023 drei Heimsiege in Folge feiern.

Ein wichtiger Faktor für die Offensivstärke der Nürnberger ist Stefanos Tzimas, der in den letzten drei Zweitligaspielen jeweils traf und mit zehn Toren in nur 16 Spielen einen neuen Vereinsrekord aufstellte. Seine Treffsicherheit könnte auch gegen die defensiv anfälligen Lilien entscheidend sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Darmstadts Auswärtsstärke unter Kohfeldt Der SV Darmstadt 98 hat sich unter Trainer Florian Kohfeldt als auswärtsstarkes Team etabliert. In sieben Auswärtsspielen in der laufenden Zweitligasaison mussten die Lilien nur eine Niederlage hinnehmen und erzielten dabei beeindruckende 20 Tore. Der SV Darmstadt 98 hat sich unter Trainer Florian Kohfeldt als auswärtsstarkes Team etabliert. In sieben Auswärtsspielen in der laufenden Zweitligasaison mussten die Lilien nur eine Niederlage hinnehmen und erzielten dabei beeindruckende 20 Tore.

Keine andere Mannschaft war in dieser Hinsicht erfolgreicher. Allerdings haben die Darmstädter zuletzt einen kleinen Durchhänger erlebt und blieben in den letzten drei Ligaspielen ohne Sieg. Ein weiterer Rückschlag droht, wenn sie erstmals seit Saisonbeginn zwei Spiele in Folge verlieren sollten.

Freitagsspiele als Schlüssel zum Erfolg? Ein interessanter Aspekt der bevorstehenden Begegnung ist die Statistik der Freitagsspiele beider Teams. Während der SV Darmstadt 98 seit 13 Freitagsspielen ungeschlagen ist, hat der 1. FC Nürnberg seine letzten beiden Freitagsspiele verloren. Ein interessanter Aspekt der bevorstehenden Begegnung ist die Statistik der Freitagsspiele beider Teams. Während der SV Darmstadt 98 seit 13 Freitagsspielen ungeschlagen ist, hat der 1. FC Nürnberg seine letzten beiden Freitagsspiele verloren.

Sollte Nürnberg erneut an einem Freitag verlieren, wäre dies das erste Mal seit der Saison 1995/96, dass sie dreimal in Folge an diesem Wochentag als Verlierer vom Platz gehen. Diese Serie könnte für beide Mannschaften psychologisch von Bedeutung sein und den Ausgang des Spiels beeinflussen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird 1. FC Nürnberg gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCN gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1

{ "placeholderType": "MREC" }

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.