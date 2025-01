2. Bundesliga heute: Regensburg - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 17.01.2025 • 15:30 Uhr Der SSV Jahn Regensburg empfängt heute Hannover 96. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Jahnstadion Regensburg. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der SSV Jahn Regensburg heute Abend im Jahnstadion auf Hannover 96 trifft, stehen die Vorzeichen klar auf Heimvorteil. Die Regensburger haben in dieser Saison 91 Prozent ihrer Punkte zu Hause geholt, das ist der höchste Wert der Liga.

Hannover 96 hingegen hat auswärts bisher nur fünf Punkte geholt und damit die größte negative Differenz zwischen Heim- und Auswärtspunkten in der Liga. Regensburg hat zudem keines der bisherigen vier Zweitliga-Heimspiele gegen Hannover verloren, was den Gastgebern zusätzliches Selbstvertrauen geben dürfte.

Regensburg - Hannover LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Hannover 96 kann jedoch auf die beeindruckende Bilanz seines neuen Trainers André Breitenreiter bauen. Mit einem Punkteschnitt von 1,93 in der 2. Bundesliga ist er der erfolgreichste Coach der aktuellen Zweitligatrainer. In seiner bisherigen Amtszeit in Hannover kam er sogar auf durchschnittlich 2,33 Punkte pro Spiel, was den besten Wert aller 96-Trainer in der eingleisigen 2. Liga ist.

Auch in der 2. Liga hat Breitenreiter eine beachtliche Erfolgsbilanz vorzuweisen, denn er beendete bislang jede Saison, in der er als Trainer aktiv war, mit einem Aufstieg.

Offensive Schwächen und defensive Stärken

Beide Mannschaften haben in dieser Saison mit Offensivproblemen zu kämpfen. Jahn Regensburg erzielte in den ersten 17 Saisonspielen nur neun Tore und blieb zwölfmal torlos - die schlechteste Bilanz der Liga. Hannover 96 hingegen hat in dieser Saison die wenigsten Gegentore kassiert und die meisten weißen Westen (sieben).

Großen Anteil an der defensiven Stabilität hat Torhüter Ron-Robert Zieler, der die zweitbeste Abwehrquote der Liga aufweist. Regensburgs Torhüter Felix Gebhardt weist dagegen die schwächste Abwehrquote aller Stammtorhüter der Liga auf.

Schlüsselspieler und taktische Überlegungen

Für Regensburg könnte Sargis Adamyan eine entscheidende Rolle spielen. Der Stürmer, der in der Saison 2018/19 mit 15 Treffern zum Vereinsrekord beitrug, ist nach seiner Rückkehr zum Jahn ein Hoffnungsträger in der Offensive. Bei Hannover 96 ist Nicolò Tresoldi zu beachten, der im Hinspiel gegen Regensburg an beiden Toren beteiligt war und mit vier Treffern bester Torschütze seines Teams ist.

Beide Trainer werden ihre Taktik entsprechend anpassen müssen, um die Stärken ihrer Schlüsselspieler optimal zu nutzen und die Schwächen des Gegners auszunutzen.

Wird SSV Jahn Regensburg gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird REG gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SSV Jahn Regensburg gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SSV Jahn Regensburg gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

