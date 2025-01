Schalke bindet Top-Talente langfristig!

Der 18-jährige Amoussou-Tschibara überragt aktuell in der U19-Bundesliga, traf dort in 14 Spielen bereits starke 17 Mal. Der Rechtsaußen wurde zur Belohnung mit ins Trainingslager der Profi-Mannschaft genommen, stand schon einmal in der Regionalliga West auf dem Feld. Sein Debüt in der 2. Bundesliga scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein.