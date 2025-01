Urbig doch nicht zu den Bayern? "Da muss schon einiges passieren"

Struber schwärmt von Urbig

Der österreichische Coach fand lobende Worte für seinen Torhüter. „Jonas Urbig ist ein Spieler, der sich trotz all der Geräusche um seine Person sehr, sehr professionell verhält. Genauso gehen wir es im sportlichen Bereich auch an“, versicherte Struber.

„So lange Jonas Urbig ein Spieler von mir ist, kriegt er die totale Unterstützung. Wir denken nicht daran, was möglicherweise passieren könnte“, führte Struber aus.

Auch Christian Keller, Geschäftsführer Sport in Köln, wurde auf einen möglichen Transfer von Urbig angesprochen. „Für Jonas Urbig bekommen wir – Stand jetzt – noch überhaupt kein Geld. Er ist heute hier im Kader. Er ist theoretisch und praktisch spielfähig. Ich freue mich, dass er unser Spieler ist“, stellte Keller bei SPORT1 fest.

Grundsätzlich sei man mit der Absicht in die Wintertransferperiode gegangen, keine Spieler abzugeben. „Dass sich diese Absicht verändert, da muss schon einiges passieren“, untermauerte Keller abschließend.

Auch Eberl äußerte sich zu Transfer-Gerüchten

Bayerns Sportvorstand Max Eberl hält einen Wechsel noch im Winter ebenfalls für unwahrscheinlich. „Wenn es etwas zu verkünden gibt, dann verkünden wir es“, sagte er nach dem 5:0 der Münchner in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim und betonte mehrfach: „Unser Kader ist qualitativ und quantitativ sehr gut aufgestellt“, er denke nicht, dass sich bis zum Ende der Transferfrist „etwas tut“.

Urbig hatte seinen Stammplatz in einer für die Kölner kritischen Phase im Herbst an Marvin Schwäbe verloren und ist seither nur zweiter Mann. Sein Vertrag läuft noch bis 2026. Im Topspiel beim HSV steht erneut Schwäbe in der Startelf.