2. Bundesliga: Pleite gegen Schlusslicht: Hertha rutscht immer tiefer

Christian Kühlwetter (45., Foulelfmeter) und der eingewechselte Elias Huth (90.+2) trafen für die Regensburger, die sich eine Woche nach der Klatsche im Kellerduell in Ulm (1:5) gut erholt präsentierten. Hertha läuft dagegen den eigenen Erwartungen weiter hinterher und rutscht immer tiefer ins Niemandsland der Tabelle. Den Berlinern gelang nur ein Sieg in den vergangenen sechs Ligaspielen.

Köln wieder Spitzenreiter

Der 1. FC Köln hat währenddessen mit dem nächsten Arbeitssieg zumindest vorübergehend die Tabellenspitze zurückerobert. Beim Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig gewann die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber am Samstag mit 2:1 (2:1) und steht mit nun 37 Punkten ganz oben. Der Hamburger SV (34) kann mit einem Sieg im schwierigen Heimspiel gegen Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wieder vorbeiziehen - so lief es auch schon am vergangenen Spieltag.