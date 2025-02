Anfang erklärt FCK-Aufschwung: "Thema müssen wir gar nicht groß aufmachen"

SPORT1 21.02.2025 • 14:53 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern zählt unter Markus Anfang zu den Überraschungen der Zweitliga-Saison - der Aufstieg ist in Reichweite. Bei SPORT1 erklärt der Trainer die Gründe für den Aufschwung der Roten Teufel.

Nach einer Seuchensaison im letzten Jahr hat sich das Blatt beim 1. FC Kaiserslautern gewendet. Ein Hauptgrund für den Aufschwung: Trainer Markus Anfang. Der im Sommer verpflichtete Cheftrainer hauchte dem FCK wieder Leben ein.

Nach 22 Spieltagen in der aktuellen Saison stehen die Roten Teufel auf dem dritten Tabellenplatz und wären so aktuell in der Relegation. Über den Aufstieg will beim FCK aber keiner sprechen: „Ich glaube, das Thema müssen wir gar nicht groß aufmachen. Wir wollen alle erfolgreich sein, aber du hast hier kein Muss“, sagte Anfang im neuen Live-Format SPOTLIGHT von SPORT1.

Nach drei Trainern und einem Fast-Abstieg im vergangenen Jahr sollte auf dem Betzenberg erst einmal wieder Ruhe einkehren.

„Als wir hier im Sommer angefangen haben, hatte man zuvor eine sehr schwere Saison hinter sich gehabt. Es wurde dreimal der Trainer gewechselt und erst kurz vor Schluss die Klasse gehalten. Trotzdem war es aber eine sehr erfolgreiche Saison, weil man im DFB-Pokalfinale war“, resümierte Anfang die vergangene Spielzeit.

Kaiserslautern nur einen Punkt hinter Köln

Aktuell stehen die Roten Teufel nur einen Punkt hinter Spitzenreiter 1. FC Köln. Im Laufe der Saison wurde der FCK immer besser. „Der Knackpunkt war dann der Faktor Zeit. Man hat miteinander gearbeitet und auch den Spielern die Zeit gegeben sich weiterzuentwickeln. Man hat uns auch die Zeit gegeben da etwas aufzubauen“, erklärte Anfang und begründete: „Wenn du dann etwas Zeit bekommst, stellen sich irgendwann auch mal die Ergebnisse ein.“

Vor allem knappe Spiele konnte Kaiserslautern in dieser Spielzeit oft für sich entscheiden. „Jetzt ist es so, dass das Momentum in Spielen manchmal auch auf unserer Seite ist, aber das haben wir uns auch erarbeitet. Das bekommst du nicht geschenkt“, betonte der Cheftrainer der Pfälzer.