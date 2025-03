Karius patzt - Hannover schockt Schalke spät

In turbulenten Tagen wahrt Hannover 96 seine Chance auf die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga . Die 96er schafften bei Schalke 04 am Freitagabend innerhalb von 93 Sekunden eine späte Wende und gewannen nach einem Patzer von Schalke Keeper Loris Karius mit 2:1 (0:1) , die Aufstiegsplätze rücken näher .

Karius-Fehler rettet Hannover

Christopher Antwi-Adjei (27.) ließ Schalke auf den dritten Sieg in Serie hoffen. Trainer Kees van Wonderen und seine Mannschaft hätten endgültig nicht mehr bang nach unten schauen müssen - doch es kam anders. Jannik Rochelt (87.) mit einem Abstaubertor und Havard Nielsen (88.) nach einem Fehler von Schalke-Torhüter Loris Karius drehten das Spiel in wenigen Minuten.

Während Karius beim Ausgleichstreffer zunächst nur zusehen konnte, wie der Ball von der Querlatte auf dem Fuß von Torschütze Rochelt landete, machte der neue Hoffnungsträger im Schalker Tor erstmals keine gute Figur. Nach einem Eckball von Enzo Leopold versuchte Karius den Ball am langen Pfosten wegzuschlagen, schlug jedoch am Ball vorbei und bescherte Nielsen so die Chance zum Siegtreffer. Die Schalker Hoffnungen auf einen möglicherweise strafwürdigen Gesichtstreffer an Karius wurden vom Schiedsrichtergespann nicht erhört.