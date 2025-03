Chaos bei Hannover 96: Lizenz in Gefahr?

Hannover 96 droht im Kampf um Macht und Millionen einmal mehr im Chaos zu versinken. Die anhaltende Unruhe in der Führungsriege nach der Abberufung des langjährigen Geschäftsführers Martin Kind beschäftigt den Zweitligisten weiterhin. Dabei könnte nun auch die Lizenz für die kommende Saison in Gefahr geraten.

Hannover 96 scheitert vor Gericht

Zwei Gerichte lehnten zuletzt einen Antrag auf Berufung eines Not-Geschäftsführers ab. Doch im zähen und komplizierten Ringen um die Macht in Hannover, in dem immer auch die 50+1-Regel auf dem Spiel steht, deutet sich nun tatsächlich eine Lösung an. Die Zukunft des Klubs will dann doch niemand wegschmeißen.