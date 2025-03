Chaos bei Hannover 96! "Ein Zustand, der peinlich ist"

Die Situation in der Führungsriege von Hannover 96 ist seit der Abberufung von Martin Kind als Geschäftsführer der Profiabteilung ist weiterhin kompliziert. Denn einen Nachfolger für Kind gibt es immer noch nicht. Sportdirektor Marcus Mann prangerte die Zustände nun öffentlich an.

Mann: „Dieser Zustand ist unerträglich“

„Ich mache das jetzt schon lange genug mit, aber irgendwann ist dann auch der Zeitpunkt, an dem man diesen Zirkus nicht mehr mitmacht“, sagte Mann und griff die Vertreter des e.V. scharf an: „Wenn wir so weitermachen, dann werden diese Personen sowohl den e.V. als auch die Profiabteilung gegen die Wand fahren. Das kann nicht sein. Deswegen muss sich was ändern, weil dieser Zustand ist unerträglich. Das kann man so nicht mitmachen.“