HSV-Edelfan Chris Tall selbstbewusst: "Wir steigen auf jeden Fall auf"

Niclas Löwendorf , Moritz Thienen 28.03.2025 • 13:29 Uhr Der Hamburger SV kämpft erneut um den Aufstieg in die Bundesliga. Bei SPORT1 erklärt Comedian Chris Tall, was er sich in der Zukunft von seinem Verein verspricht und wie er die Baumgart-Entlassung hervorsagte.

Dieses Jahr könnte es endlich reichen für den Hamburger SV! Knapp sieben Jahre nach dem ersten Abstieg aus der Bundesliga könnte der einstige Dino in diesem Jahr endlich den Aufstieg schaffen.

Zwar hat der HSV als Tabellenführer aktuell nur drei Punkte Vorsprung auf den ungeliebten Relegationsplatz und fünf Punkte Vorsprung auf den vierten Platz, doch die Hamburger machen in dieser Saison unter dem neuen Trainer Merlin Polzin einen deutlich stabileren Eindruck als in den vergangenen Jahren.

„Wir steigen auf jeden Fall auf, das ist ganz klar“, ist sich deshalb auch Comedian Chris Tall im Gespräch mit SPORT1 sicher. Für den HSV-Edelfan wäre alles andere als ein Aufstieg in dieser Saison eine große Überraschung.

Sollte es mit dem Aufstieg tatsächlich klappen, traut er seinem Team in der kommenden Saison viel zu: „Es ist eigentlich nicht so ein großer Sprung, wenn man sich jetzt Mainz anguckt, die die letzten Jahre gegen den Abstieg gespielt haben. Da ist alles möglich in dieser Halligalli-Bundesliga. Wenn ich sehe, wie wir gerade performen, ist das keine Mannschaft, die nächstes Jahr gegen den Abstieg spielt in der ersten Liga.“

HSV müsse „langfristig international“ spielen

Für die Zeit nach dem Aufstieg hat der Comedian auch schon klare Ziele. „Wenn wir erst mal da sind, dann geht es darum, international zu spielen. Das muss der Anspruch sein. Nach außen wird natürlich gesagt: Hauptsache, wir bleiben in der Liga. Aber es ist der HSV. Wir haben knapp sechzigtausend Leute jedes Mal in der zweiten Liga im Volkspark“, sagt Tall.

Sein HSV sei ein großer Verein mit unglaublich großer Tradition. Auch das Potenzial der Stadt sei riesig: „Dass wir darüber nachdenken, langfristig international zu spielen, ist klar. Wir steigen nicht auf, um die Klasse zu halten.“

Er lässt aber auch durchblicken, dass bei einem möglichen Aufstieg für ihn auch ein bisschen Wehmut mitschwingen würde: „Ich vermisse die Bundesliga gar nicht so, weil ich die 2. Liga mega geil finde. Die Vereine, die sich gerade in der 2. Liga tummeln, sind total attraktiv - es macht Bock, auf Schalke zu spielen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich Lust drauf habe, mir in München eine Abreibung zu holen. Man hat sich daran gewöhnt.“

Obwohl sein Verein jetzt schon seit fast sieben Jahren in der 2. Liga spielt, sieht er die Zeit nicht nur negativ. „Ich sehe es ja immer anders als die anderen. Viele sagen, dass wir es immer wieder verkackt haben, aber wenn man sich Schalke und Hertha und wie sie alle heißen anguckt, sieht man ja, wie es auch sein kann, wenn es mal nicht so läuft. Die spielen wirklich teilweise gegen den Abstieg. Wir haben immer oben mitgespielt, immer Top 5, oft Relegation, es lief ja gar nicht schlecht.“

Selke ins DFB-Team? „Muss man die Kirche im Dorf lassen“

Wegen seiner guten Leistungen beim HSV wurde zuletzt öffentlich darüber diskutiert, ob Stürmer Davie Selke nicht einer für das DFB-Team sein könnte. Für den Comedian wäre dies allerdings Quatsch.

„Nein, man muss die Kirche im Dorf lassen. Ich habe gesehen, dass sogar eine Woche lang darüber diskutiert wurde, ob er einer für Bayern wäre“, sagte Chris Tall: „Ich glaube, dass Selke superhappy ist, wo er gerade ist. Er gehört in die Bundesliga und es wäre eine Win-win-Situation, wenn er uns in die Bundesliga schießt und wir einfach zusammenbleiben können.“

Zumindest für einen Tag wird er sich mit dem HSV-Stürmer den Arbeitsplatz teilen, wenn er am 7. Juni im Volksparkstadion eine Show spielt. Auf den Abend freue er sich schon unheimlich, auch wenn es kein Kindheitstraum sei, wie er SPORT1 verriet.

„Es ist gelogen zu sagen: Der Kindheitstraum war, dort aufzutreten. Ich wollte da spielen! Mit 10, 11, 12 Jahren habe ich gesagt, ich will da als Fußballer auflaufen“, sagte er und ergänzte: „Dass ich jetzt als Komiker im Stadion spiele, ist natürlich auch super und extrem aufregend. Das wird ein ‚Once in a Lifetime‘-Moment. Ich will das einmal machen und gucken, ob es mir Spaß macht.“

Chris Tall kündigte Baumgart-Entlassung im Spaß an

Um für seine Show Werbung zu machen, kooperierte er auch mit dem HSV. Kurios dabei: Im Werbevideo ist der ehemalige Trainer Steffen Baumgart zu sehen.

„Ich habe ihn auch gefragt, ob ich Talent habe. Da hat er gesagt: „Ne, du hast kein Talent!“. Da habe ich gesagt, dass solche Trainer, die sowas sagen, die fliegen schneller als sie gucken können. Und der Rest ist Geschichte. (lacht).“

