HSV-Leader Ludovit Reis: "Dann warf mir Messi einen strengen Blick zu"

Reis war damals gerade 19 Jahre alt und hatte beim FC Groningen in den Niederlanden seinen Durchbruch bei den Profis geschafft. Der Schritt in die berühmte Jugendakademie „La Masia“ war ein großer Sprung für den Niederländer. „Aber zu Barcelona kannst du nicht ‚Nein‘ sagen. Wenn Iniesta dein Vorbild ist und dann Barcelona anfragt, dann sagst du immer ‚Ja‘.“

Zum Einsatz kam Reis in der Saison 2019/20 ausschließlich in Barcelonas Zweitvertretung in der spanischen 3. Liga. Doch mitunter durfte er im Starensemble um Lionel Messi, Andrés Iniesta und Co. mittrainieren. In der K.o.-Phase der Champions League schaffte er es dann sogar zweimal in den Profikader, auch bei der legendären 2:8-Niederlage gegen den FC Bayern. Für einen Einsatz reichte es allerdings nicht.