Neuer Spitzenreiter in der 2. Bundesliga!

Der 1. FC Köln nutzt den Ausrutscher des Hamburger SV und erobert in der 2. Bundesliga die Tabellenführung. Beim Sieg in Paderborn ist auch Glück im Spiel.

„Komisches Tor“ leitet Wende für Köln ein

Imad Rondic (42.) glich für die Gäste noch vor der Pause aus - auch weil der SCP in Person von Felix Götze tatkräftig mithalf. Der Abwehrspieler fälschte zunächst Rondics Schuss an den Pfosten ab, bekam den Abpraller aber unglücklich an den Körper, von dort prallte der Ball ins eigene Netz. Ex-Profi Simon Terodde sprach in der Pause bei Sky von einem „komischen Tor“.