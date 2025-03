Olympiasiegerin will wohl ins HSV-Präsidium

Ex-Nationalspieler Marcell Jansen hört als Präsident des Hamburger SV auf, der Klub sucht deshalb eine neue Führung. Auch eine Olympiasiegerin will in die Chefetage.

Nach dem vor rund einer Woche angekündigten Rückzug von Ex-Profi Marcell Jansen als HSV-Präsident nimmt der Wahlkampf langsam Fahrt auf. Wie nun bekannt wurde, hat sich am Wochenende sogar ein ganzes Team beim Beirat beworben. Darunter auch ein im Sport sehr bekannter Name: Laura Ludwig.

Wie das Hamburger Abendblatt und die Bild-Zeitung berichten, wollen der Unternehmer Frank Ockens, Aufsichtsrat Ralph Hartmann sowie Beachvolleyball-Olympiasiegerin Ludwig gemeinsam antreten und sich in das Präsidium des Hamburger SV wählen lassen. Ludwig, die mit Kira Walkenhorst 2016 in Rio de Janeiro Olympia-Gold gewann, soll in dem Trio für den sportlichen Bereich zuständig sein.