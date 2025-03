Schalke-Keeper Karius erhält Lobeshymnen nach Mega-Debüt

Doch der Torhüter, der in seiner illustren Karriere schon im Champions-League-Finale stand, dann tief gefallen ist und jetzt den Neustart in der 2. Bundesliga wagt, blieb nach seinem herausragenden Comeback im deutschen Profifußball ganz bescheiden.

Schalke-Debüt „schon in Ordnung“

„Für das Debüt war das schon in Ordnung“, sagte Karius über seine Gala beim 1:0 (0:0) gegen Münster am Sky-Mikrofon. Bei der Botschaft an die eigenen Fans in den Sozialen Medien wurde er deutlich emotionaler: „Meine Stimme ist weg. Es war ein unfassbar geiles Gefühl, wieder zu spielen. Wichtige drei Punkte, weiter geht’s.“