"Vollkommener Blödsinn": Kohfeldt reagiert auf Spekulationen

Kohfeldt dementiert Spekulationen: „Absoluter Quatsch“

„Absoluter Quatsch, vollkommener Blödsinn“, sagte der Coach. „Es gab nicht einen disziplinarischen Vorfall in diesem Jahr in dieser Mannschaft. Es gab auch keine Reibereien. Und schonmal gar nicht war in irgendeiner Form Philipp Förster daran beteiligt. Da sollten die Menschen, die solche Unwahrheiten in die Welt setzen, ihre Quellen mal dringend überprüfen.“