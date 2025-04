1. FC Kaiserslautern: Das falsche Spiel mit den Trainern - ein Kommentar

Wieder einmal ist beim 1. FC Kaiserslautern der Trainer der Erste, der gehen muss. So ist das Geschäft, sagen viele. Doch wer genauer hinschaut, erkennt: In der Pfalz ist dieses „Geschäft“ längst zur Routine geworden – eine reflexartige Maßnahme, die keinen langfristigen Plan erkennen lässt.

Das Muster heißt Thomas Hengen

Was damals mit dem Aufstieg in die Zweite Liga belohnt wurde, soll nun offenbar erneut funktionieren. Die Parallelen sind unübersehbar. Das Vorgehen beim FCK wirkt weniger wie ein durchdachtes Konzept, sondern eher wie ein wiederkehrendes Muster – und dieses Muster heißt Thomas Hengen.

Unterstützt durch gute Verbindungen zum Investor, setzt er auf schnelle, klare Schnitte statt auf nachhaltige Strategien. So entsteht der Eindruck, es gehe mehr um Machterhalt als um langfristige Entwicklung. Sechs Trainer in etwas mehr als drei Jahren zeigen: Das ist keine Strategie, sondern eine Endlosschleife.

Vertrauen gibt es beim FCK nicht

Auch in der Endphase unter Anfang war der sportliche Stillstand fraglos nicht zu übersehen. Fragwürdige Aufstellungen – etwa in Braunschweig – verstärkten den Eindruck. Aber wer nach nur wenigen Monaten und drei Niederlagen in Folge den Stecker zieht, sendet ein deutliches Signal: Vertrauen in eine langfristige Entwicklung gibt es beim FCK nicht.