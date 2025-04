Trainer-Frage in der 2. Bundesliga geklärt? TV-Reporter lässt in Halbzeitpause aufhorchen

Wer tritt ab Sommer die Nachfolge von Lukas Kwasniok beim SC Paderborn an?

Wie Sky -Reporter Patrick Berger in der Halbzeitpause des Zweitliga-Spiels zwischen Paderborn und Elversberg in seiner Funktion als Field Reporter verriet, gibt es bei den Ostwestfalen eine klare Tendenz.

So soll Ralf Kettemann, aktueller Cheftrainer der U19 des Karlsruher SC, in der aussichtsreichsten Position auf die Kwasniok-Nachfolge sein. Einen Vertrag soll der 38-Jährige in Paderborn noch nicht unterschrieben haben, laut Berger würde allerdings „vieles“ auf ein baldiges Engagement hindeuten. Zuvor hatte auch die Südwest-Presse über Kettemann als Kandidaten berichtet.