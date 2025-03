Überraschende Wende? Selke vom HSV genervt

Davie Selke spielt für den HSV eine starke Saison und fühlt sich laut eigener Aussage wohl. Nun aber stört er sich an den schleppenden Vertragsverhandlungen und hält sogar einen Weggang aus Hamburg für möglich.

Davie Selke brauchte ein bisschen Zeit, um das enttäuschende 0:0 gegen die SV Elversberg zu verarbeiten. „Es war kein schlechter Auftritt, es war auch kein richtig guter Auftritt“, sagte der Stürmer. Als Rückschlag wollte er das Spiel dennoch nicht bezeichnen. „Das wäre meiner Meinung nach zu hart. Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Ich kann damit genauso wenig anfangen wie ihr“, sagte er in der Mixed Zone zu den Journalisten.

So richtig klare Worte fand der Stürmer erst, als er auf seine Zukunft angesprochen wurde. Zur Einordnung: Der Vertrag des 30-Jährigen, der mit 17 Treffern die Torschützenliste der 2. Bundesliga anführt, läuft im Sommer aus. Die Vertragsoption für ein weiteres Jahr würde nur greifen, sollte Hamburg den Bundesliga-Aufstieg schaffen. Dies ist keinesfalls sicher, denn nur zwei der letzten vier Spiele wurden gewonnen. Umso wichtiger wäre es, auch im Falle des Nicht-Aufstiegs für Klarheit zu sorgen.

Zukunft von Selke „in beide Richtungen offen, leider“

„Ich habe mich schon oft geäußert zu dem Thema. Ich glaube, ich habe das auch in einer Klarheit gemacht, wie ich es davor nicht gemacht habe“, sagte Selke, der sich bislang immer für einen Verbleib in Hamburg ausgesprochen hat. Doch das Bekenntnis zum Verein wackelt. „Ich kann nichts versprechen“, stellte er klar. „Wir werden sehen, wie die Gespräche weiterlaufen. Das ist in beide Richtungen offen.“ Dann fügte er noch leise „leider“ hinzu.