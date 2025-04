Herber Dämpfer für Kaiserslautern im Aufstiegsrennen

SID 19.04.2025 • 14:59 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern kassiert im Aufstiegsrennen einen herben Dämpfer und verliert bei Eintracht Braunschweig. Auch der 1. FC Nürnberg muss sich geschlagen geben.

Der formschwache 1. FC Kaiserslautern kann seine Hoffnungen auf den Bundesliga-Aufstieg langsam begraben. Nach zuletzt zwei Niederlagen unterlagen die Roten Teufel auch am 30. Spieltag der 2. Liga 0:2 (0:0) beim seit Wochen stark auftrumpfenden Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig.

{ "placeholderType": "MREC" }

Lino Tempelmann (51.) und Rayan Philippe (53.) trafen für die Eintracht, die aus den zurückliegenden vier Partien zehn Punkte holte. Die Kritik an FCK-Trainer Markus Anfang, der zum ersten Mal als Coach gegen Braunschweig verlor, dürfte rund um den Betzenberg lauter werden.

„Wir haben zwei individuelle gemacht, das ist sehr ärgerlich. Kein Vorwurf an die Jungs, das passiert halt im Fußball“, sagte Anfang nach der Partie bei Sky. „Wir sind in der Realität angekommen.“

Im Duell der Bundesliga-Gründungsmitglieder passierte erst einmal nicht viel vor den Toren. Das Geschehen spielte sich in erster Linie im umkämpften Mittelfeld ab. Nach 20 Minuten wurden die Gastgeber stärker, beim FCK ging so gut wie nichts in der Offensive.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zu Beginn der zweiten Hälfte wurde der viermalige Meister aus der Pfalz aktiver, kassierten nach zwei haarsträubenden Fehlern des zuvor schon schwachen Tim Breithaupt aber zwei Gegentore binnen zwei Minuten. Im Anschluss lag mehrfach der dritte Braunschweiger Treffer in der Luft. Der FCK setzte nach einer Stunde alles auf eine Karte und wechselte offensiv. Der erhoffte Ertrag blieb aber aus.

Düsseldorf und Elversberg trennen sich Unentschieden

Kein Sieger im Verfolgerduell: Die SV Elversberg und Fortuna Düsseldorf trennten sich 1:1 (0:0) und verpassten es, den Druck auf Spitzenreiter Hamburger SV sowie den zweitplatzierten 1. FC Köln zu erhöhen.

Isak Johannesson (73.) brachte die Gäste in Führung, Carlo Sickinger (80., Foulelfmeter) gelang der Ausgleich. Elversberg droht am Ostersonntag dennoch der Verlust des Relegationsplatzes. Der 1. FC Magdeburg kann mit einem Sieg gegen Schlusslicht Jahn Regensburg Rang drei erobern.

{ "placeholderType": "MREC" }

Beide Teams zeigten zunächst großen Respekt voreinander und scheuten das Risiko. Torchancen gab es daher in der Anfangsphase keine. Die Gastgeber wurden ab Mitte der ersten Halbzeit mutiger. Den Distanzschuss von Robin Fellhauer parierte aber Florian Kastenmeier (25.). Der Torhüter der Gäste war auch gegen Muhammed Damar (42.) zur Stelle, beim Kopfball von Sickinger (43.) an den Pfosten hatte Kastenmeier Glück.

Elversberg war auch zu Beginn des zweiten Durchgangs deutlich aktiver. Aber auch Manuel Feil (49./53.) fand in Kastenmeier seinen Meister. Torjäger Fisnik Asllani (59.) verzog zudem knapp.

Düsseldorf ging aus dem Nichts in Führung. Lukas Pinckert verlor den Ball im eigenen Strafraum an Johannesson, der aus spitzem Winkel traf. Die Führung hielt nicht lange. Nach einem Foul von Jamil Siebert an Fellhauer verwandelte Sickinger den Elfmeter. Drei Minuten später vergab der eingewechselte Giovanni Haag die Chance zur erneuten Führung der Gäste.

{ "placeholderType": "MREC" }

Paderborn entscheidet Verfolgerduell mit Klose für sich

Der SC Paderborn hat das Verfolgerduell gewonnen. Durch den 3:2 (1:1)-Erfolg beim bisherigen Tabellennachbarn 1. FC Nürnberg meldeten sich die Ostwestfalen und ihr scheidender Trainer Lukas Kwasniok nach zuletzt drei Niederlagen in Serie zurück im Aufstiegsrennen.

Tjark Scheller (20.), Ilyas Ansah (49.) und Sven Michel (77.) drehten die Begegnung im Max-Morlock-Stadion zugunsten der Gäste. Mahir Emreli (2.) hatte das Heimteam von Trainer Miroslav Klose zunächst in Führung gebracht, nach einer womöglich schweren Verletzung von Nürnbergs Kreativspieler Jens Castrop (17.) kippte die Begegnung jedoch komplett. Der Anschluss, erneut von Emreli (90.+3), kam zu spät.

{ "placeholderType": "MREC" }

Kwasniok hatte unter der Woche seinen Abschied aus Paderborn nach der Saison bekannt gegeben, vor dem Anpfiff begründete er die Entscheidung bei Sky mit „Freiheitsliebe“ und der „Lust auf mehr“. Was sein nächster Schritt sein wird, verriet der 43-Jährige nicht. Paderborns Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber ließ derweil durchblicken, dass es schon einen sehr aussichtsreichen Nachfolge-Kandidaten gebe.

Der Nachmittag begann emotional, mit einer beeindruckenden Choreographie der Club-Fans zum 125-jährigen Jubiläum. Von der Euphorie getragen, bediente der Ex-Paderborner Julian Justvan nach nur 98 Sekunden mit einem Steilpass vom Mittelkreis Emreli, der SCP-Keeper Manuel Riemann umkurvte und ins leere Tor einschob.

Castrop verletzt sich wohl schwer

Nürnberg blieb dran, musste dann aber selbst einen Schock verdauen: U21-Nationalspieler Castrop, der im Sommer in die Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach wechseln wird, blieb nach einem Zweikampf liegen, hielt sich unter Schmerzen das rechte Knie und musste vom Feld getragen werden.