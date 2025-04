HSV verkündet Vertrags-Coup! Jubel schon vor Spiel

Kurz nach der umjubelten Nachricht im Volksparkstadion, wo der HSV gegen den Karlsruher SC ( JETZT im LIVETICKER ) antritt, bestätigte der Verein die Entscheidung auch per Pressemitteilung. Zur neuen Laufzeit des Arbeitspapiers wurden keine Angaben gemacht.

Kuntz: „Hollywood-Drama mögen wir alle“

„So ein bisschen Hollywood-Drama mögen wir alle. Claus Costa hat da einfach einen geilen Job gemacht unter der Woche. Das geht ja eigentlich über Monate“, sagte Sport-Vorstand Stefan Kuntz vor Anpfiff bei Sky und reichte das Lob für den Coup an Sportdirektor Costa weiter. „Wir haben uns alle dazu committet, dass es am Besten wäre, dass wir das heute vor dem Spiel bekanntgeben können.“

In der HSV-Mitteilung führte Kuntz weiter aus: „Jean-Luc geht in erster Linie für alle sichtbar mit seiner Leistung auf dem Platz voran und zeigt sich - besonders im letzten Halbjahr - auch verbessert in der Defensivarbeit.“