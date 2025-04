2. Bundesliga: Nächster HSV-Patzer im Aufstiegsrennen

Der Aufstiegskrimi in der 2. Bundesliga spitzt sich immer weiter zu: Der HSV hat sich im engen Rennen um die Bundesliga-Rückkehr den nächsten heftigen Patzer geleistet.

Die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin verlor zuhause gegen den Karlsruher SC mit 1:2 (1:2) und blieb damit im dritten Spiel in Folge sieglos.

Auch Köln patzt - Lautern jubelt

Da auch die Verfolger an diesem Wochenende strauchelten, bleibt der HSV weiterhin mit drei Punkten Vorsprung vor dem Drittplatzierten 1. FC Magdeburg auf Platz zwei. Der 1. FC Kaiserslautern schöpfte mit einem 2:1-Sieg gegen Schalke 04 im ersten Spiel unter Trainer Torsten Lieberknecht wieder Hoffnung im Rennen um den Aufstieg.

Nachdem im Hamburger Volkspark vor Anpfiff noch die Vertragsverlängerung von Jean-Luc Dompé gefeiert wurde, folgte in Person von KSC-Youngster Louey Ben Farhat (30.) der Stimmungsdämpfer. Der 19-Jährige traf mit einem platzierten Flachschuss zur Gästeführung.

Davie Selke (42.) gelang per Foulelfmeter der zwischenzeitliche Ausgleich für den HSV. Der Pfiff von Schiedsrichter Florian Lechner war umstritten, da Adam Karabec im Laufduell mit Christoph Kobald auch den Kontakt suchte. Doch die Entscheidung hielt der Überprüfung des Videoassistenten stand.

„Slapstick“: HSV kassiert kurioses Gegentor

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gingen die Gäste durch Marvin Wanitzek (45.+3) erneut in Führung. Der Treffer zählte nach langer VAR-Überprüfung, da zunächst auf Abseits entschieden wurde. Aber der Ball kam von William Mikelbrencis, auch Silvain Hefti und Jonas Meffert behinderten sich beim Klärungsversuch gegenseitig und Wanitzek staubte ab.

Sky-Experte Sören Gonther sprach in der Pause von „Slapstick“ und kritisierte das HSV-Abwehrverhalten: „Der HSV hat die Gelegenheit, zwei-, dreimal zu klären. Dass sie es am Ende nicht schaffen, das darf nicht belohnt werden. Insofern ein reguläres Tor in meinen Augen.“