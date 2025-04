Hannover 96 beendet mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit Trainer André Breitenreiter. Das teilen die Niedersachsen am Mittwoch mit.

Nächstes Trainer-Aus in Liga zwei ! Wie Hannover 96 am Mittwoch mitteilte, beendet der Klub die Zusammenarbeit mit Cheftrainer André Breitenreiter mit sofortiger Wirkung. Die Entscheidung fiel nach Vereinsangaben im gegenseitigen Einvernehmen nach einem Gespräch zwischen dem 51-Jährigen und 96-Geschäftsführer Marcus Mann.

„André hat die Aufgabe im Winter mit viel Elan angetreten. Ihm ist es gelungen, mit seiner Art der Ansprache intern wie extern den Glauben und die Überzeugung an eine erfolgreiche Rückrunde zu stärken. Wir sind ordentlich gestartet, haben teilweise sehr ansprechende Leistungen auf den Platz gebracht – allerdings haben wir auch zu viele Punkte liegen lassen. Anschließend ging die Entwicklung leider Stück für Stück nicht mehr in die richtige Richtung", wird Mann in einer Vereinsmitteilung zitiert.