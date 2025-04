"Hat von Fußball-Geschäft leider keine Ahnung"

Beim FC Schalke 04 herrscht erneut geräuschvolles Chaos: Schon vier Spieltage vor dem Ende der Saison in der 2. Bundesliga steht fest, Cheftrainer Kees van Wonderen muss zum Saisonende gehen ( Topspiel der 2. Bundesliga: Samstag ab 19.30 Uhr LIVE auf SPORT1 ).

Neururer kritisiert Schalke: „Absolut katastrophal“

„Kees van Wonderen tut mir irgendwie leid. Denn mit dieser Mannschaft, die man zusammengestellt hat, war kaum mehr drin”, sagte Neururer in der Sendung Spotlight zur Entlassung des Niederländers.

Das ausgegebene Ziel von Vorstand Matthias Tillmann, im oberen Tabellendrittel zu landen, sei „mit der Mannschaft unmöglich“ gewesen. Von einem Platz unter den ersten Sechs und einem Eingriff in den Aufstiegskampf könne man bei „Schalke 04 höchstens träumen“.

„Das was passiert ist, ist aus seinem Frust heraus passiert. Er hat mir gesagt, dass er über Wochen darauf gewartet hat, dass die Vereinsführung mal Stellung bezieht. Es wurde ständig in der Öffentlichkeit über andere Trainer gesprochen, obwohl van Wonderen noch Vertrag hatte. Man hätte zuerst mit ihm sprechen müssen“, sagte Neururer.

Neururer stört die Außendarstellung des Vereins extrem: „Namen wurden ja hier fast täglich gehandelt und teilweise hatten sie sogar schon die Chance abzusagen, während der aktuelle Trainer, dessen Vertrag übrigens bis 2026 noch lief, noch im Amt war. Das ist eine Art der Kommunikation, die gehört sich nicht und ist absolut katastrophal“, kritisiert Neururer, der am Samstag 70 wird: „Die Art und Weise, wie mit ihm umgegangen wurde, ist nicht Schalke like. So ist Schalke aber leider geworden.“