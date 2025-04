Hamburger SV: Polzin reagiert auf Dompé-Ausraster

Dompé und Mickelbrencis mit „Bruderverhältnis“

"Zwischen Jean-Luc und Willi herrscht fast ein Bruderverhältnis. Jean-Luc übernimmt extrem viel Verantwortung auch für Willi und hat einen großen Anteil an seiner fantastischen Entwicklung. Da haben sie sich das eine oder andere gesagt – das gehört zum Fußball dazu. Wichtig ist, dass wir uns das erarbeitet haben, so offen und ehrlich miteinander umzugehen. Nur mit belastbaren Beziehungen kann man Kritik so miteinander teilen und äußern", sagte Polzin. Bei dem Streit sei es um eine Spielsituation gegangen, "die wir nicht so ausgespielt haben, wie wir oder Jean-Luc sich das vorgestellt haben".