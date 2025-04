Wiederaufstieg zum Greifen nah: Köln stürmt an die Spitze

Der 1. FC Köln ist fast am Ziel: Durch ein verdientes 3:1 (2:1) gegen Aufsteiger Preußen Münster hat das Team von Trainer Gerhard Struber den Hamburger SV von der Spitze der Bundesliga verdrängt. Vier Spiele vor Schluss ist der direkte Wiederaufstieg zum Greifen nah, der Vorsprung auf Relegationsrang drei beträgt fünf Punkte.

Tim Lemperle (11.), Luca Waldschmidt per Handelfmeter (45.+1) und Damion Downs (56.) trafen für den FC, der zuletzt zweimal in Folge ohne Sieg geblieben war. Vor 50.000 Zuschauern nutzte Köln diesmal den Ausrutscher des HSV und holte sich Rang eins zurück. Münster kam durch ein Eigentor von Timo Hübers (39.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich und steckt nach vier Spielen ohne Dreier weiter tief im Abstiegskampf.

„Wir wollen zurück in die Bundesliga“, hatte Thomas Kessler, Leiter Lizenzbereich beim FC, vor dem Anstoß gesagt. Entsprechend forsch begann Köln das erste Heimspiel gegen Münster seit 62 Jahren. Wie schon im Hinspiel (1:0) war es Lemperle, der das 1:0 besorgte, als er den Ball ins rechte Eck einschob.

Der Ausgleich fiel aus dem Nichts, als Hübers den Ball unglücklich ins eigene Netz lenkte. Waldschmidt brachte den FC noch vor der Pause wieder in Führung, Schiedsrichter Tom Bauer hatte nach Ansicht der TV-Bilder ein Handspiel von Simon Scherder geahndet. Downs beendete nach der Pause alle Zweifel am Sieg, erstmals im Kalenderjahr 2025 erzielte der FC drei Tore.

Magdeburg nutzt Patzer der Konkurrenz

Der 1. FC Magdeburg hat im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga einen enorm wichtigen Sieg gefeiert. Gegen den Tabellenletzten Jahn Regensburg gewann die Mannschaft von Trainer Christian Titz am Sonntag mit 3:0 (1:0) und sprang auf Relegationsrang drei. Nach Patzern der Konkurrenz ist Magdeburg ein Gewinner des Osterwochenendes und liegt mit 49 Zählern einen Punkt vor der SV Elversberg auf Platz vier.

Magdeburgs Torjäger Martijn Kaars (28.) mit seinem 17. Saisontreffer, Abu-Bekir El-Zein (51.) und Philipp Hercher (72.) schossen den Europapokalsieger von 1974 zum Erfolg, der den FCM vier Spieltage vor Schluss vom ersten Bundesliga-Aufstieg träumen lässt. Die Regensburger stehen derweil vor dem direkten Wiederabstieg in Liga drei.

Die Magdeburger konnten zu Beginn ihr typisches Ballbesitzspiel nicht wie gewohnt aufziehen. Regensburg lief hoch an und zwang die Gastgeber zu Fehlern. Ein solcher führte fast zur Gäste-Führung, als FCM-Verteidiger Marcus Mathisen (5.) eine Flanke beinahe ins eigene Tor beförderte. Danach kam von Magdeburg jedoch etwas mehr.

Der agile Alexander Nollenberger (20.) scheiterte zunächst an Jahn-Torwart Julian Pollersbeck. Jean Hugonet (25.) verzog aus guter Position, nachdem Pollersbeck eine Hereingabe Nollenbergers geklärt hatte. Letztlich vollstreckte Kaars nach Vorlage von Livan Burcu am Fünfmeterraum eiskalt zur Führung.

Auch nach der Pause brillierte vor allem Nollenberger, der Mittelfeldspieler dribbelte sich auf der linken Seite exzellent durch und bediente den eingewechselten El-Zein, der flach vollstreckte. Der Jahn steckte aber nicht auf. Einen Kopfball von Florian Ballas (56.) nach einem Eckball klärte Magdeburgs Burcu erst auf der Linie. In der Schlussphase legte Hercher unmittelbar nach seiner Einwechslung auf Nollenberger-Vorlage nach.

KSC wahrt Aufstiegschance

Der Karlsruher SC hat in der 2. Bundesliga den Anschluss zu den Aufstiegsrängen gewahrt. Gegen die SpVgg Greuther Fürth gewann der KSC sein Heimspiel mit 1:0 (0:0) und hegt mit 44 Punkten zumindest noch leise Hoffnungen, in den verbliebenen Spielen an Relegationsplatz drei heranzurücken.