2. Bundesliga: Elversberg wie im Rausch! Köln-Aufstieg vertagt

Zugleich vertagten die Saarländer mit ihrem Erfolg eine Entscheidung um die Bundesliga-Rückkehr des 1. FC Köln, der am Freitag 2:1 in Nürnberg gewonnen hatte und bei Ausrutschern der Verfolger Elversberg und Paderborn nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen gewesen wäre.

Elversberg setzt HSV unter Druck

Trainer Horst Steffen klopft mit seinem Team nach dem siebten Spiel in Folge ohne Niederlage immer heftiger an die Tür zum Oberhaus. Sogar der direkte Aufstieg ist noch möglich, am letzten Spieltag tritt die SVE beim FC Schalke 04 an.