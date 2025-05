2. Bundesliga: Restprogramm um Aufstieg von HSV, 1. FC Köln, Düsseldorf und Co.

Wer steigt in die Bundesliga auf? Der HSV führt die Tabelle wieder an und beim 1. FC Köln sorgt der Patzer gegen Regensburg für personelle Konsequenzen. SPORT1 verschafft Ihnen den Überblick über das Restprogramm im Aufstiegskampf.

Wer steigt in die Bundesliga auf? Der HSV führt die Tabelle wieder an und beim 1. FC Köln sorgt der Patzer gegen Regensburg für personelle Konsequenzen. SPORT1 verschafft Ihnen den Überblick über das Restprogramm im Aufstiegskampf.

Die letzten zwei Spieltage in der 2. Bundesliga stehen an und der Aufstiegskampf spitzt sich zu: Der Hamburger SV könnte mit einem Sieg im Topspiel am Samstagabend den Aufstieg fix machen und die Rückkehr ins Oberhaus des deutschen Fußballs im eigenen Stadion feiern.