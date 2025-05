Funkels heikle Köln-Mission: Tobt der Machtkampf schon?

Mit dem Ziel, den Wiederaufstieg in die Bundesliga perfekt zu machen, ist Friedhelm Funkel ein (vorerst) letztes Mal zurück auf die große Fußballbühne gekehrt. Die Erwartungen an das 71 Jahre alte Trainer-Urgestein sind riesig.

„Messias is do“ stand auf einem Plakat, das ein Fan ihm bei seiner ersten Trainingseinheit unter die Nase hielt – eine Mischung aus Hoffnung und Heilsversprechen. Knapp 500 Anhänger fanden sich an einem gewöhnlichen Dienstagvormittag auf dem FC-Gelände ein – Ausdruck der neu entfachten Euphorie am Geißbockheim. Doch wie lange sie an?