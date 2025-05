2. Bundesliga: Sensations-Comeback bei Schalke von Lasogga!

Jetzt ist es tatsächlich passiert: Pierre-Michel Lasogga hat sich im Profifußball zurückgemeldet. Der einstige Stürmer des Hamburger SV wurde beim Saisonfinale in der 2. Bundesliga für die Profis des FC Schalke eingewechselt.

Es ist gleichzeitig sein Debüt für die erste Mannschaft von Königsblau. Der 33-Jährige läuft normalerweise für die Zweitvertretung des Klubs in der Regionalliga West auf.

Lasogga gleich auf Betriebstemperatur

Sein letztes Zweitliga-Spiel hatte Lasogga am 19. Mai 2019 absolviert. Doch jetzt er hatte sich im Training bei den Profis angeboten, wie Trainer Jakob Fimpel schon vor kurzem angedeutet hatte .

Lasogga kam beim Stand von 0:2 in der 70. Minute in die Partie gegen den SV Elversberg - und zeigte sich hoch motiviert. Schon nach wenigen Minuten rannte er einen Gegenspieler im Zweikampf an der Auslinie über den Haufen und animierte das Publikum anschließend mit wilden Gesten.