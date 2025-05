Bleibt Funkel doch länger beim 1. FC Köln? Verwirrung um Fischer-Gerüchte

Das sportliche Beben in der Führungsetage des 1. FC Köln begann, als Trainer Gerhard Struber und Sport-Geschäftsführer Christian Keller nach dem 32. Spieltag entlassen wurden.

Den Aufstieg ins Liga-Oberhaus soll nun Friedhelm Funkel meistern. Der 71-Jährige spielt mit den „Effzeh“ in den letzten beiden Liga-Spielen gegen Nürnberg (Fr, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) und Kaiserslautern und soll die notwendigen Punkte holen, um die Rückkehr in die erste Liga perfekt zu machen. Wer ab nächster Saison in der Domstadt auf der Trainerbank sitzen wird, ist noch ungewiss.