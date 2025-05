Bleibt Funkel in Köln? "Ich muss keine Bewerbung mehr abgeben"

Friedhelm Funkel hat den 1. FC Köln als Interimstrainer zurück in die Bundesliga geführt - doch das Ende könnte das noch nicht sein. Die Diskussion über eine mögliche Fortsetzung ist in vollem Gange - bei SPORT1 spricht der 71-Jährige über den Stand der Dinge.

Friedhelm Funkel hat den 1. FC Köln als Interimstrainer zurück in die Bundesliga geführt - doch das Ende könnte das noch nicht sein. Die Diskussion über eine mögliche Fortsetzung ist in vollem Gange - bei SPORT1 spricht der 71-Jährige über den Stand der Dinge.

Friedhelm Funkel hat noch einmal bekräftigt, dass er sich einen Verbleib beim 1. FC Köln vorstellen kann. „Die Vereinbarung war, dass wir erst einmal die beiden Spiele absolvieren und den Aufstieg schaffen. Jetzt werden wir uns zusammensetzen und schauen, wie der Verein das schwere erste Jahr in der Bundesliga angehen möchte“, sagte der 71-Jährige in der SPORT1 -Sendung Spotlight .

Als Bewerbungsschreiben seien Funkels Sätze derweil nicht zu verstehen. „Ich muss keine Bewerbung mehr abgeben“, erklärte die Trainer-Legende selbstbewusst: „Jeder weiß, was ich in den letzten Jahrzehnten geleistet habe und auch immer noch leisten kann. Wenn das ausreicht, ist es okay. Wenn nicht, mache ich weiterhin Urlaub.“ Nach 2002 und 2021 übernahm Funkel bereits zum dritten Mal das Traineramt am Geißbockheim.