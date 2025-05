Bundesliga-Relegation! Elversberg-Wunder nimmt Formen an

Die SV Elversberg siegt auf Schalke und sichert sich die Teilnahme an der Bundesliga-Relegation. Die Saarländer spielen gegen den 1. FC Heidenheim um den letzten verbleibenden Bundesliga-Platz.

Der Traum der SV Elversberg vom Aufstieg in die Fußball-Bundesliga lebt so sehr wie noch nie!

Durch einen 2:1-Sieg auf Schalke hat sich das Überraschungsteam um Cheftrainer Horst Steffen die Teilnahme an der Bundesliga-Relegation gesichert. Nach Toren von Lukas Petkov (20.) und Maurice Neubauer (47.) beendet Elversberg die Zweitliga-Saison auf Platz drei und trifft in der Relegation auf den Bundesliga-16. aus Heidenheim. Für Schalke erzielte Yassin Ben Balla kurz vor Ende noch den Anschlusstreffer (85.).

Relegations-Hinspiel am Donnerstag

In den Fernduellen mit dem SC Paderborn (55 Punkte), Fortuna Düsseldorf (53 Punkte) und dem 1. FC Kaiserslautern (53 Punkte) setzten sich die Saarländer souverän durch und spielten mit 58 erreichten Punkten ihre beste Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte.

Am Vortag hatte der 1. FC Heidenheim bereits Klarheit, dass der Klub von der Ostalb über die Relegation um den Bundesliga-Verbleib spielen muss. Das Team von Cheftrainer Frank Schmidt unterlag Werder Bremen mit 1:4 (0:2) und beendete die Saison auf Platz 16.

Bereits am Donnerstag, den 22. Mai empfängt der 1. FC Heidenheim die SV Elversberg zum Hinspiel der Relegation. Das Rückspiel in Elversberg steigt dann am Montag, den 26. Mai. Anpfiff ist jeweils um 20.30 Uhr.