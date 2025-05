1. FC Köln: Feuer-Alarm nach Funkel-Ankunft

Der 1. FC Köln hatte gerade die Rückkehr des Aufstiegsexperten Friedhelm Funkel verkündet, da schrillten am Geißbockheim die Brandmelder. Die Feuerwehr rückte mit einem kompletten Löschzug an, auch die Polizei war vor Ort - kurze Zeit später gab es Entwarnung. Es habe sich um einen Fehlalarm gehandelt, bestätigten die Einsatzkräfte vor Ort dem SID.

Die Kölner hatten sich kurz zuvor für ihre Mission Fußball-Bundesliga in der sportlichen Führung neu aufgestellt. Funkel, der in seiner Vita bereits sechs Aufstiege vorweisen kann, folgt auf Gerhard Struber. Den Österreicher und Sport-Geschäftsführer Christian Keller hatte der FC am Montag freigestellt.