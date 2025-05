"Null Einfluss!": Funkel über Causa Lemperle - Einsatz möglich

Friedhelm Funkel hält einen Einsatz von Tim Lemperle für möglich. Der Trainer des 1. FC Köln appelliert vor dem Aufstiegsfinale gegen Kaiserslautern auch an die Fans.

„Es gab einige Schlagzeilen, ob der Aufstieg dadurch gefährdet sein könnte“, sagte der Trainer über die Aufregung um den erfolgreichsten Stürmer des Teams: „Mitnichten! Das hat auf das Spiel am Sonntag, auf die Leistung am Sonntag überhaupt keinen Einfluss. Null Einfluss.“

Steht Lemperle im Kader?

Lemperle habe aber am Freitag „ das erste mal wieder ein bisschen mit der Mannschaft trainiert, er hat noch leichte Probleme am Knie. Wir warten die Reaktion morgen ab, und dann entscheiden wir, ob er dabei ist oder nicht.“

„Kein Problem, Tim Spielzeit zu geben“

Auf Fragen nach der Reaktion des Kölner Publikums auf einen möglichen Einsatz Lemperles reagierte Funkel mit einem Appell. „Er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat, er hat auch viel Reue gezeigt“, so Funkel: „Und auch ich habe das nicht gutgeheißen, auch ich war verärgert. Aber den Aufstieg des 1. FC Köln müssen wir uns jetzt alle als Ziel setzen, das ist mein Appell auch an alle im Stadion: Nehmt diese Situation an, wie sie ist, und dann wollen wir alle gemeinsam aufsteigen.“