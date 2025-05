Struber-Aus in Köln: "Hätte man früher machen müssen"

„Wenn du am drittletzten Spieltag den großen Matchpoint hast und dann gegen den Tabellenletzten zu Hause nicht gewinnst, kann man das nachvollziehen. Aber ich tendiere zur Meinung: Das hätte man schon früher machen müssen“, sagte Franz in der SPORT1 -Sendung SPOTLIGHT .

Funkel kann Aufstieg

Dennoch warnt Franz vor dem Restprogramm : „Jetzt in Nürnberg wird es brutal schwer und zu Hause gegen Kaiserslautern könnte ein Endspiel werden.“ Der Glaube an den Aufstieg bleibt bei Franz aber vorhanden.

„Ich glaube daran. Köln steht auf Platz zwei, sie haben alles in der eigenen Hand. In dieser Mannschaft steckt so viel Qualität.“