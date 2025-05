Trainer-Rauswurf kurz vor Relegation

Nächstes Trainer-Aus in Liga zwei ! Wie Eintracht Braunschweig am Montagmittag mitteilte, haben sich die Niedersachsen mit sofortiger Wirkung von Trainer Daniel Scherning getrennt.

Marc Pfitzner, bisheriger Co-Trainer, wird die Mannschaft in den beiden Relegations-Spielen gegen den 1. FC Saarbrücken betreuen.

„Wir schätzen Daniel sehr und danken ihm für die vergangenen anderthalb Jahre, in denen er sich mit großem Einsatz und viel Hingabe für die Eintracht verdient gemacht hat. Uns ist die Entscheidung nicht leichtgefallen, weil wir bis zuletzt die grundsätzliche Überzeugung hatten, dass wir unser Saisonziel Klassenerhalt erneut gemeinsam erreichen werden“, wird Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel in einer Pressemitteilung zitiert.

Braunschweig hatte am letzten Spieltag eine bittere 1:4-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg kassiert und muss nun um den Klassenerhalt in Liga zwei bangen. Die Relegations-Spiele steigen am Freitag und Dienstag.