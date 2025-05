Zweitliga-Relegation heute: Braunschweig - Saarbrücken LIVE im TV, Stream & Liveticker

Eintracht Braunschweig und der 1. FC Saarbrücken kämpfen um den letzten Platz in der 2. Bundesliga. SPORT1 verrät Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Dienstagabend (ab 20:30 im LIVETICKER) steht das Rückspiel der Zweitliga-Relegation zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Saarbrücken an. Dann entscheidet sich, welcher Verein sich den letzten Platz in der 2. Bundesliga sichert.