"Der Tag ist gekommen": Kult-Stürmer beendet Karriere

Einmal noch schnupperte Pierre-Michel Lasogga in dieser Saison Profi-Luft , nun hat der langjährige HSV-Stürmer sein Karriereende verkündet.

„Der Tag ist gekommen… Ich nehme Abschied von meiner aktiven Karriere als Fußballer“, schrieb der 33-Jährige am späten Mittwochabend in den sozialen Medien.

Lasogga hatte zuletzt für die Reserve von Schalke 04 gekickt und war am 34. Spieltag gegen den SV Elversberg für 20 Minuten für die Profis zum Einsatz gekommen - sein Comeback in der 2. Bundesliga nach sechs Jahren.

Am längsten spielte Lasogga in seiner Karriere für den Hamburger SV, für den er in 138 Spielen 49 Tore erzielte und sechs Vorlagen beisteuerte.