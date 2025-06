Verhandlungen mit Hertha? Rangnick-Hammer bahnt sich an

Hertha BSC träumt von der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga - und will für das Projekt angeblich Ralf Rangnick gewinnen.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC arbeitet angeblich an einem personellen Coup. Wie die Bild am Sonntag berichtet, befinden sich die Berliner in Gesprächen mit Ralf Rangnick. Mit dem 66-Jährigen - derzeit Trainer der österreichischen Nationalmannschaft - soll es bereits ein Treffen in Wien gegeben haben. Das Blatt beruft sich dabei auf österreichische Verbandskreise. Hertha BSC wollte sich auf SID-Nachfrage nicht zu den Gerüchten äußern.