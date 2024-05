FC Bayern? Rangnick packt aus: "Das war keine einfache Zeit"

Der FC Bayern wollte Ralf Rangnick als Trainer-Nachfolger für den scheidenden Thomas Tuchel verpflichten, doch der österreichische Nationaltrainer bekannte sich letztlich zum ÖFB-Team . Drei Wochen nach seiner Absage an die Münchner gab der 65-Jährige nun Einblicke in seine Entscheidungsfindung.

„Das war keine einfache Entscheidung und keine einfache Zeit“, erklärte Rangnick am Dienstag auf der Pressekonferenz im Rahmen der Kaderbekanntgabe der Österreicher. Mit Blick auf die anstehende EM in Deutschland betonte er: „Wir haben zwei Jahre sehr viel Zeit und Energie in diese Aufgabe gesteckt, für diese Ausgangsposition gearbeitet. Ich wollte die unter gar keinen Umständen gefährden.“