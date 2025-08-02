2. Bundesliga heute: Bielefeld - Dresden LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 24.08.2025 • 10:33 Uhr Der DSC Arminia Bielefeld empfängt heute die SG Dynamo Dresden. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der SchücoArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 24. 08. 2025 empfängt DSC Arminia Bielefeld SG Dynamo Dresden um 13:30 Uhr in der heimischen SchücoArena. Beide Klubs standen sich in der 2. Bundesliga bisher zehnmal gegenüber, wobei die Arminia die letzten vier Zweitliga-Duelle allesamt gewann – das bislang letzte mit 4:0 im Juni 2020. Seither traf man jedoch nur noch in der 3. Liga aufeinander, dort blieb Bielefeld ohne Sieg (ein Remis, drei Niederlagen). Auf den Trainerbänken stehen mit Michél Kniat und Thomas Stamm zwei Coaches, die ihre Teams in dieser Saison nach dem gemeinsamen Aufstieg zurück ins Unterhaus führen wollen.

Bielefeld - Dresden LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Ostwestfalen kommen mit reichlich Rückenwind ins eigene Stadion. Erstmals seit 2017/18 legte Arminia Bielefeld einen Zweitliga-Start mit zwei Siegen hin (7:1 Tore) und führt die Tabelle dank einer Serie von 13 Liga­partien ohne Niederlage (11 S/2 U) an.

Gleich sieben Mal spielte das Team dabei zu null. Verzichten muss Coach Michél Kniat heute allerdings auf Stammkeeper Jonas Kersken, der nach seiner Gelb-Roten Karte in Kiel gesperrt fehlt – bemerkenswert, es war der erste Platzverweis eines Arminia-Torhüters in der Zweitliga-Historie.

Offensiv könnte Noah Sarenren Bazee für Schlagzeilen sorgen: Trifft er erneut, wäre er der erste Bielefelder, der an jedem der ersten drei Zweitliga-Spieltage einer Saison jubelt.

Dynamo Dresden in der Ergebniskrise – Pokalaufreger noch präsent

Bei Dynamo Dresden liest sich die Bilanz konträr: Der Traditionsklub hat die ersten beiden Ligaspiele verloren, fünf Gegentreffer bedeuten einen eingestellten Negativrekord. Ligapunkt Nummer eins wartet nach inzwischen 19 Zweitliga-Matches ohne Sieg weiter auf sich (10 U/9 N).

Immerhin zeigt Christoph Daferner aufsteigende Form: Der Stürmer traf an den ersten beiden Spieltagen und könnte als zweiter Dresdner nach Mickaël Poté 2012/13 auch am dritten Spieltag in Serie netzen.

Für zusätzliche Schlagzeilen sorgte das jüngste DFB-Pokalduell gegen Mainz 05, als FSV-Coach Bo Henriksen nach einem Regelverstoß gegen Dynamo in der 87. Minute die Rote Karte sah – das Innenraumverbot für die zweite Pokalrunde ist bereits rechtskräftig.

Schlüsselduell der Aufsteiger: Offensivpower trifft auf Abwehrsorgen

Beide Aufsteiger gingen mit unterschiedlichen Vorzeichen in das neue Abenteuer 2. Bundesliga: Während Bielefeld nur zwei der letzten 13 Partien gegen Aufsteiger verlor, wartet Dresden seit Dezember 2021 auf einen Zweitliga-Sieg.

Im Blickpunkt stehen daher die Offensivreihen: Arminias treffsicherer Flügelmann Sarenren Bazee trifft auf Dynamos formstarken Daferner. Hinzu kommt, dass Stamms Elf gegen die torgefährlichste Mannschaft der Liga antreten muss, während Kniat den Ausfall von Kersken mit einem neuen Schlussmann kompensiert.

Unabhängig davon, wie sich die Kräfteverhältnisse heute entwickeln, setzt das direkte Duell zweier Drittliga-Aufsteiger einen ersten Fingerzeig für den weiteren Saisonverlauf.

Wird DSC Arminia Bielefeld gegen SG Dynamo Dresden heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird DSC gegen SGD im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: DSC Arminia Bielefeld gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1.