Brisanter Verdacht bestätigt: Schalke 04 erklärt sich

Darum kehrte Katic zurück

„Bereits gestern Abend traten Verein und Schiedsrichter-Team in einen Austausch, um die Situation rund um die Behandlung und die Rückkehr aufs Spielfeld von Nikola Katic gemeinsam aufzuarbeiten“, erklärte Schalke am Samstag in einer Pressemitteilung.

Auf dem Platz soll es in der turbulenten Schlussphase zu Kommunikationsproblemen gekommen sein. „Nach der Behandlung auf dem Platz hatte der Mannschaftsarzt gegenüber dem Vierten Offiziellen signalisiert, dass Nikola Katic nach seiner ärztlichen Einschätzung nicht weiter spielen könne“, hieß es in der Mitteilung.

Das Problem: „Der Vierte Offizielle nahm in einer hektischen Schlussphase diese Feststellung nicht in der Klarheit wahr, um dem Schiedsrichter ein entsprechendes Signal zu geben. Gemeinsam gelang es nicht, den Spieler von einer Rückkehr aufs Feld abzuhalten.“

Katic erleidet Gehirnerschütterung

Beim 2:1-Auftaktsieg über Hertha BSC war Katic tief in der Nachspielzeit (90.+5) mit voller Wucht vom eingewechselten Mitspieler Mertcan Ayhan am Kopf getroffen worden.

Katic blutet nach Zusammenprall

Muslic nennt Katic einen „Krieger“

Trainer Miron Muslic hatte nach dem Spiel bei Sky in Bezug auf Katic zunächst erklärt: „Ich glaube, er hat nicht gewusst, was er macht, denn der Doktor hat ganz klar gesagt, du kommst nicht rein. Es ist sicherlich eine Gehirnerschütterung, aber Nikola ist ein alter Krieger. Ich glaube, da hat er seinen Kopf verloren.“

Wilde Schlussphase auf Schalke

Katic kehrte also zurück und rückte direkt wieder in den Fokus. Eine lange Flanke in Richtung des eigenen Sechzehners wehrte der 28-Jährige völlig unnötig mit der rechten Hand ab. Da er erst in der 89. Minute verwarnt worden war, stellte ihn Schiedsrichter Richard Hempel vom Platz.