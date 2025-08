Geplatzter Weissman-Transfer: Management reagiert mit Kritik

SID 06.08.2025 • 15:38 Uhr Der Wechsel von Shon Weissman zu Fortuna Düsseldorf ist geplatzt. Nun schaltet sich auch das Management des Spielers ein, nachdem es Wirbel um dessen Social-Media-Aktivitäten gab.

Nach dem geplatzten Wechsel des israelischen Nationalspielers Shon Weissman zum Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf hat das Management des Profis mit Kritik an der Öffentlichkeit reagiert. Ihr Spieler bereue „die Likes und Kommentare aus tiefstem Herzen“, teilte das Management der Rheinischen Post mit, „aber in Deutschland scheinen die Leute sofort zu urteilen“.

Am Montag hatten erste Gerüchte um eine Verpflichtung Weissmans, der in Social-Media-Posts nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas aus Israel am 7. Oktober die Auslöschung Gazas gefordert hatte, die Runde gemacht. Anhänger der Fortuna reagierten mit heftigen Protesten, der Verein teilte anschließend mit, auf einen Transfer des Stürmers, der bereits beim Medizincheck gewesen sein soll, zu verzichten. „Wir haben uns intensiv mit Shon Weissman beschäftigt, uns aber final entschieden, von einer Verpflichtung abzusehen“, teilte der Klub mit, ohne genaue Gründe zu nennen.

Weissman habe „diese Likes sofort gelöscht“

„Shon hat nur ein paar Twitter-Beiträge gelikt und diese Likes sofort gelöscht“, hieß es in der Mitteilung des Managements. Dies sei einen Tag nach dem Angriff passiert, als die „Stimmung in Israel ganz auf Rache und tiefe Gefühle der Wut ausgerichtet war“. Weissmans Management hätte sich gewünscht, „dass die Menschen in Deutschland mehr Raum für Reue und Verständnis für Fehler hätten“. Auch beim FC Granada, für den Weissman zuletzt spielte, hatten Fans aber einen Rauswurf des Spielers gefordert.