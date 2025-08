Der Schalker "Büffel", der aus dem Nichts kommt

Schalke 04 legt einen furiosen Auftakt in die neue Saison hin. Beim Sieg gegen Hertha BSC sticht ein Youngster besonders hervor. Dabei kommt er aus dem Nichts.

Der 20-Jährige durfte überraschenderweise von Beginn an ran und brillierte. Erst im Laufe des Spieltags erfuhr er von seinem Debüt. „Beim Abschlusstraining konnte ich es erahnen“, erklärte Remmert.

Genauso wie seine Teamkollegen schmiss er sich in jeden Ball, ging mit höchstem Engagement und Einsatzbereitschaft zu Werke – genau das, was die Fans in Gelsenkirchen sehen wollen.